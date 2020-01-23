Продолжение фильма «Капитан Марвел» супергеройской вселенной Marvel сменит команду создателей и время, в котором будет происходить действие картины.
Анна Боден и Райан Флек, выступившие сценаристами и режиссёрами первой картины скорее всего не будут принимать участия в работе над второй частью,
В настоящее время продюсеры ведут переговоры с Меган МакДоннел, которая является штатным автором WandaVision вселенной Marvel.
Также отмечается, что действие новой ленты будет проходить в настоящее время, в отличие от оригинального фильма, где сюжет развивался в 1990-х годах.
Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Чёрная Вдова» австралийского режиссёра и сценариста Кейт Шортланд.
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