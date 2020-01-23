https://static.news.ru/photo/aaba0bf8-3dd1-11ea-8ba3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Капитан Марвел» Фото: Sony Pictures Releasing

Продолжение фильма «Капитан Марвел» супергеройской вселенной Marvel сменит команду создателей и время, в котором будет происходить действие картины.

Анна Боден и Райан Флек, выступившие сценаристами и режиссёрами первой картины скорее всего не будут принимать участия в работе над второй частью, сообщает The Hollywood Reporter.

В настоящее время продюсеры ведут переговоры с Меган МакДоннел, которая является штатным автором WandaVision вселенной Marvel.

Также отмечается, что действие новой ленты будет проходить в настоящее время, в отличие от оригинального фильма, где сюжет развивался в 1990-х годах.

Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Чёрная Вдова» австралийского режиссёра и сценариста Кейт Шортланд.