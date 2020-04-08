Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата

https://static.news.ru/photo/afc48258-799b-11ea-9da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Международный Каннский кинофестиваль не будет уходить онлайн. Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что в «живом» формате мероприятия заключается «его душа, его история и его влияние», передаёт Variety.

Мы должны сначала спросить правообладателей, согласны ли они с таким форматом. Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как вы откроете для себя фильмы «Топ Ган: Мэверик» или «Душа» Pixar где-то ещё, кроме кинотеатра? — сказал он.

Фремо отметил, что премьеры новых картин отложили именно для того, чтобы у них был полноценный прокат на больших экранах, и поэтому нет смысла их демонстрировать онлайн заранее.

Как писал NEWS.ru, театральная премия и фестиваль «Золотая маска» покажет спектакли в режиме онлайн. Организаторы решили сменить привычный формат мероприятия из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.