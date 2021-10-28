Камбербэтч в новом сериале сыграет русского изменника родины

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный зрителям по роли Шерлока Холмса, в новом мини-сериале компании HBO «Лондонград» исполнит роль экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом сообщает Variety.

По информации журнала, сюжет сериала будет основываться на книге британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион», повествующей об отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Ранее стало известно, что британский телеканал ITV также выпустит мини-сериал Litvinenko об отравлении экс-сотрудника ФСБ. Главную роль исполнит актёр Дэвид Теннант известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Благие знамения».

Получивший убежище в Великобритании экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. Как заключила экспертиза, Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием, однако все обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В 2016 году в представленном докладе по итогам публичного расследования смерти Литвиненко говорилось о причастности России к гибели бывшего сотрудника ФСБ. В качестве исполнителей убийства назывались Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.

В Москве считают, что действия Лондона по расследования гибели Литвиненко имели политическую подоплёку.

Александр Литвиненко являлся сотрудником КГБ-ФСБ, специализировался на борьбе с терроризмом и оргпреступностью. В 1998 году заявил, что начальство приказало ему и его коллегам убить бизнесмена и политика Бориса Березовского. В 2000 году, после возбуждения в отношении него в России ряда уголовных дел, бежал с семьёй в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище. Литвиненко стал агентом британской разведки MI6, а также сотрудничал с испанской разведкой и прокуратурой Испании, передавая сведения о русской мафии в Европе и её связях с российскими чиновниками.

Подвергал критике политику российских властей и лично Владимира Путина. Выступил соавтором книги «ФСБ взрывает Россию» и автором книги «Лубянская преступная группировка», в которых обвинил спецслужбы России в организации взрывов жилых домов в России в 1999 году и других терактов.