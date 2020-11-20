Кабмин выделит более 4 млрд рублей на поддержку киноиндустрии

https://static.news.ru/photo/c4950da4-2b22-11eb-a205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mosfilm via globallookpress.com/Global Look Press

Правительство России выделит 4,2 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Средства будут предоставлены из резервного фонда.

Инициатива оказания поддержки работающим в данной сфере компаниям исходила от Минкультуры. В пресс-службе ведомства отметили, что соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано в ближайшее время.

В общей сложности планируется поддержать порядка 500 компаний, занимающихся производством, прокатом и показом отечественных фильмов. Деньги им будут предоставляться через государственный Фонд кино, сообщает RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что кинокритик и радиожурналист Давид Шнейдеров раскритиковал власти за то, что они не поддерживают кинотеатры. По его словам, пандемия и тотальное закрытие кинозалов могут привести к смерти кинематографа. При этом он отметил, что государство оказывает помощь кинопроизводителям и вкладывает значительные средства в проекты, которые проваливаются в прокате.

В связи с распространением коронавируса в ряде регионов вводятся дополнительные ограничения, которые касаются в том числе и кинотеатров. В частности, в Москве в период с 13 ноября по 15 января число зрителей в кинотеатрах, театрах, концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.