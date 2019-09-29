https://static.news.ru/photo/6a940ad0-e307-11e9-ae58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Фантастическая лента с Брэдом Питтом в главной роли собрала 204,9 млн рублей за первый уикенд.

Фильм рассказывает историю астронавта Роя Макбрайда, отправившегося в космос, чтобы найти своего отца и спасти Землю от некой угрозы. В фильме также сыграл Томми Ли Джонс.

Российский боевик «Герой», снятый Кареном Оганесяном, собрал 95,1 млн и расположился на второй строчке рейтинга. Третье место заняло российско-китайское кино «Тайна печати Дракона» с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером в ролях, передаёт Kinobusiness .

Как писал News.ru ранее, компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука». Лента останется в киновселенной американской корпорации. Стороны договорились о передаче правообладателю примерно 75% прибыли.