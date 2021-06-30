Йоханссон попрощалась с ролью Чёрной вдовы

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, активно продвигающая блокбастер «Чёрная вдова» по комиксам Marvel, в ток-шоу «Доброе утро, Америка» попрощалась с одной из своих самых известных ролей — шпионки Наташи Романофф.

Звезда призналась , что будет скучать по образу да и по киновселенной Marvel в целом. Предстоящий боевик станет заключительной работой для Йоханссон в образе бывшей советской киллерши. Артистка перевоплощалась в наёмного убийцу с 2010-го, когда сыграла её «Железном человеке-2».

Я провела невероятное десятилетие, работая с командой Marvel, которая стала мне семьёй. Я буду скучать, что больше не буду с ними видеться каждые полтора-два года. <...> Этот фильм («Чёрная вдова». — NEWS.ru) настолько отличается от любого другого блокбастера Marvel, которые мы делали до этого, что, как я и сказала, расставаться со всем этим горько-сладко, — отметила Йоханссон.

«Чёрная Вдова» — 24-я картина кинематографической вселенной Marvel. По сюжету Наташа Романофф столкнётся со своими врагами из прошлого. В этой борьбе ей помогут родственники. Российская премьера запланирована на 8 июля 2021 года.

Впервые Наташа Романофф/Наталья Романова появилась на страницах комиксов Marvel в апреле 1964-го. Она обладает пиком человеческого физического потенциала, замедленным старением, прекрасной физической подготовкой, знает несколько языков и владеет боевыми искусствами.

Ранее сообщалось, что съёмки третьей части фантастического фильма «Человек-муравей» по мотивам комиксов Marvel начались в Лондоне, заявил исполнитель главной роли Пол Радд во время эфира в Instagram-аккаунте cheetah. Режиссёром ленты станет Пейтон Рид, поставивший предыдущие картины про Человека-муравья. Сценарий подготовит Джефф Лавнесс («Рик и Морти»).