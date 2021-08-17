Йоханссон получила роль в неназванном фильме после скандала с Disney

Американская актриса Скарлетт Йоханссон снимется в новой картине Уэса Андерсона. Звезда в 2018-м работала над озвучкой мультфильма «Остров собак», режиссёром которого также является Андерсон. Название и детали сюжета нового проекта не разглашаются. По предварительным данным, съёмки идут в Испании, передаёт портал The Hollywood Reporter.

Коллегами Йоханссон станут Марго Робби, Том Хэнкс, Тильда Суинтон, Билл Мюррей и Эдриан Броуди. Производство планируется завершить к концу сентября 2021-го. Заявленный каст напоминает последний фильм Андерсона «Французский вестник», мировая премьера которого состоялась 12 июля на Каннском кинофестивале.

В июле актриса подала в суд на студию Disney. Контракт актрисы подразумевал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга «Чёрной Вдовы». Юристы считают, что релиз на Disney+ мог стоить ей свыше $50 млн. Боевик называли самым ожидаемым фильмом лета ещё в мае. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. В ответ на претензии Disney планирует разорвать сотрудничество и связи с артисткой и отказаться от всех проектов с её участием.

Ранее сообщалось, что Эмма Стоун решила подать в суд на компанию Disney вслед за своей коллегой. Причиной разбирательств, скорее всего, станет картина с участием артистки «Круэлла», вышедшая в 2021 году.