Известный режиссер рассказал, как Хабенский позвонил ему в слезах Режиссер Велединский рассказал, что Хабенский плакал после просмотра его фильма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Хабенский

Режиссер Александр Велединский в рамках ЗМКФ рассказал NEWS.ru, что актер Константин Хабенский однажды плакал после просмотра его фильма. Постановщик уточнил, что артист позвонил ему и поделился эмоциями от картины. Велединский отметил, что некоторые зрители также иногда ревут после просмотра его работ.

Мне звонит Костя Хабенский, еще не проплакавшись, говорит: «Я только что смотрел твой фильм». Или зрители со слезами на глазах об этом говорят. Да, есть и хейтеры. Но это тоже нормально. В целом я доволен. Может быть, что-то по-другому бы сделал. Поэтому свое кино почти никогда не пересматриваю, — сказал режиссер.

Ранее художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский признался, что страдал от звездной болезни после успеха сериала «Убойная сила». Актер заявил, что к людям, которые попали в зону большого внимания зрителей, нужно подходить очень аккуратно. По его словам, иногда такие артисты начинают вести себя по-другому, такие моменты им могут помочь пережить близкие друзья.

До этого режиссер Федор Бондарчук вспомнил, как в начале своей актерской карьеры был высокомерен и «получил щелчок по носу» от коллеги Константина Хабенского. По его словам, на съемках фильма «В движении» им предстояло вдвоем сыграть сцену борьбы. Бондарчук признался, что тогда еще был неопытен как актер, но думал, что «съест» Хабенского, однако ошибся. После совместной работы он осознал, что его «вышибло энергией» коллеги — он словно «отлетел к стенке» от него.