Изменила с другом сына и внезапно облысела: что известно о жене Уилла Смита

Кадры пощёчины, которую актёр Уилл Смит («Люди в чёрном», «Девушка из Джерси», «Я, робот» «Плохие парни») отвесил ведущему 94-й церемонии вручения премии «Оскар» комику Крису Року, облетели весь мир. Вступившийся за честь супруги Смит уже извинился перед оппонентом за рукоприкладство, но инцидент не исчерпан. Американская киноакадемия начала расследование происшествия. Что известно о жене актёра Джаде Пинкетт, в чём причины её болезни, ставшей поводом для шутки, и почему семейную жизнь мистера и миссис Смит нельзя назвать идеальной — в материале NEWS.ru.

Почему Уилл Смит ударил ведущего «Оскара»

Ряд экспертов до сих пор сомневаются, что случившийся скандал не был постановкой для привлечения внимания к «Оскару». Всё началось с того, что ведущий церемонии Крис Рок во всеуслышание отпустил штуку в адрес актрисы Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита.

Люблю тебя, Джада! Не могу дождаться увидеть тебя в «Солдате Джейн 2», — сказал со сцены Крис Рок.

Таким образом комик сравнил внешность жены Смита с героиней американского фильма «Солдат Джейн» в исполнении Деми Мур, которая, по сюжету, была бритоголовой. Джада Пинкетт-Смит, ранее носившая длинные волосы, в последнее время бреет голову налысо. Несколько лет назад она призналась, что страдает алопецией (выпадением волос).

Сидевший в зале Смит поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Шутник не успел увернуться.

Держи подальше свой рот от имени моей жены! — крикнул ему Уилл Смит.

Чем «дюймовочка» Джада покорила «принца из Беверли Хиллз»

Джада Пинкетт — актриса, певица, продюсер, режиссёр и писательница. Свою кинокарьеру она начала в 1990 году в возрасте 21 года, снявшись в эпизоде комедийного фильма. Позже у неё были и другие киноработы: «Байки из склепа: Рыцарь-демон», «Чокнутый профессор», «Вызов» и другие. Но самая известная роль в исполнении Джады Пинкетт — Ниоба в фильме «Матрица: Перезагрузка».

С будущим мужем Уиллом Смитом Джада Пинкетт познакомилась в 1990 году на кастинге в сериал The Fresh Prince of Bel-Air («Принц из Беверли-Хиллз»). Уилл Смит к тому времени был популярным хип-хоп-музыкантом. Вместе с приятелем диджеем Джеффом Таунсом он выпустил альбом, за который получил «Грэмми», став первым рэп-исполнителем, отмеченным призом в истории этой премии.

В молодёжный сериал Уилла Смита утвердили сразу, а Джада Пинкетт потерпела неудачу. Они слишком комично смотрелись рядом в кадре: актёр, чей рост составляет почти 190 см, и миниатюрная Джада (её рост — 152 см). Однако это не стало препятствием для их дружеских отношений, которые со временем переросли в нечто большее.

В сериале Уилл Смит снимался на протяжении шести лет, этот проект и принёс ему первую кинославу. Такой же бурной была личная жизнь артиста: он успел жениться на актрисе Шири Зампино, стать отцом и развестись. Причиной расставания Смита с супругой таблоиды называли измену Зампино со спортсменом.

После развода Шири Зампино не разрешала Уиллу Смиту общаться с сыном. Чтобы чаще видеть ребёнка, актёр по совету своей близкой подруги Джады купил дом рядом с бывшей семьей.

Однако бывшая жена продолжала препятствовать встречам. Тогда Джада Пинкетт лично отправилась к Шири Зампино и, по слухам, пригрозила ей физической расправой, если та не перестанет шантажировать Уилла Смита ребёнком.

Уилл Смит, Джада Пинкетт Смит, Джейден Смит l89/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

То ли будущая жена Уилла Смита действительно была так страшна в гневе, то ли экс-супруга наконец решила уступить артисту, но с тех пор проблем в общении с сыном у него не возникало.

Почему брак мистера и миссис Смит в Голливуде считают неидеальным

Джада Пинкетт и Уилл Смит поженились 25 лет назад, в 1997 году, после одобрения матери актёра Кэролайн. В прошлом школьная учительница, она всегда была непререкаемым авторитетом для сына. Как рассказывал в интервью сам Уилл, его мать души не чает во второй невестке.

Однако в Голливуде Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит считают не идеальной, а скандальной парой. СМИ обвиняли их в принадлежности к сайентологии (признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ организацией) и в том, что они якобы предпочитают «свободный брак», позволяя друг другу измены. Актриса-трансгендер Алексис Аркетт на своей странице в соцсети как-то заявила, что мистер и миссис Смит являются приверженцами нетрадиционной ориентации. По словам Аркетт, их брак был договорным, а первая жена актёра Шири Зампино будто бы развелась с Уиллом из-за его пристрастия к парням. За честь пары неожиданно вступилась сама Шири Зампино, которая назвала Алексис Аркетт «злой и разрушительной женщиной», и дала понять, что та солгала.

У четы Смит двое общих детей: 23-летний сын Джейден и 21-летняя дочь Уиллоу. Как-то актёр признался, что в их семье не принято запрещать отпрыскам что-либо, и был раскритикован общественностью из-за «неправильных» методов воспитания.

Дети сами должны понять, что есть хорошо, а что плохо. Сделать это можно только посредством проб и ошибок. Поэтому наказания у нас в семье под строгим запретом, — поделился в интервью Уилл Смит.

Наследники актёра то и дело оказываются в центре скандалов. Когда дочери Смита едва исполнилось 13 лет, в публичное поле попали фото, на которых она позировала с полуобнажённым 20-летним актёром. Так как Уиллоу была несовершеннолетней, её родителям пришлось объясняться со службами опеки. А в прошлом году девушка призналась в эфире телешоу, что является полиаморкой (отношения, когда партнёры позволяют друг другу заводить романтические связи на стороне).

Отличился в своё время и сын Смита Джейден: на концерте рэпера Tyler, The Creator наследник артиста вышел на сцену и признался музыканту в любви, назвав его своим бойфрендом. В свободное от эпатажа время Джейден пишет музыку и снимается в кино. В фильмах «В погоне за счастьем» и «После нашей эры» он снялся вместе со своим знаменитым отцом. Уиллоу, как и её брат, увлекается музыкой и кинематографом и тоже снималась с папой — в картине «Я — легенда». Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит не раз подчёркивали в своих интервью, что довольны детьми и гордятся их успехами. По словам Джады, интересы семьи всегда стояли для неё выше карьеры.

Хотя в карьере она преуспела. Помимо кино, Джада Пинкетт-Смит занимается музыкой — основала группу Wicked Wisdom, в которой является композитором и вокалисткой. Группа открывала мировой тур Бритни Спирс в 2004 году. Джада создала собственный бренд одежды и написала книгу «Девочки, держите этот мир». Супруги Смит также учредили благотворительную организацию, поддерживающую семью и молодёжь.

Зачем Джада закрутила роман с другом сына

Самый крупный скандал в семействе Смит разразился в 2015 году. Его виновницей стала сама Джада Пинкетт. 22-летний певец Аугуст Алсина публично признался в любовной связи с женой Уилла Смита. Пикантности ситуации придавал тот факт, что Август был другом сына Джады, именно Джейден познакомил приятеля с матерью. Со слов Алсины, Уилл Смит был в курсе адюльтера супруги и якобы даже одобрил её выбор.

Джада Пинкетт Смит Chris Joseph/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общественный резонанс был столь сильным, что Джаде Пинкетт-Смит пришлось объясняться публично. Она подтвердила роман с молодым исполнителем. По словам Джады, Август Алсина помог ей справиться с депрессией, вызванной проблемами в браке: супружеские отношения Джады Пинкетт-Смит и Уилла Смита переживали острый кризис.

Мне было очень больно. Я была разбита, — призналась жена актёра.

Чтобы сохранить брак, чета Смит обратилась к семейному психологу.

Почему жена Уилла Смита стала лысеть

В 2018 году в эфире шоу Red Table Talk Джада Пинкетт-Смит призналась , что страдает тяжёлым аутоиммунным заболеванием — аполецией (облысение). Она рассказала о неспособности врачей выявить причину болезни и своей депрессии, которую пережила из-за выпадения волос.

Я помню, как впервые осознала, что лысею. Я мыла голову и вдруг увидела, что волосы выпадают целыми прядями. Это было просто ужасно. Меня буквально начало трясти от испуга, — рассказала Джада.

По мнению врача-дерматовенеролога и трихолога Юлии Нагайцевой, причины развития алопеции могут быть разные: генетические, обострение хронических заболеваний, гормональные изменения, последствия простудных заболеваний. Но «спусковым крючком» для развития нарушения, как правило, служит стресс.

Это сбой в работе организма. Пусковым механизмом часто является стрессовый фактор. Поэтому мы всегда предупреждаем пациентов: избегайте стрессов! — пояснила в разговоре с NEWS.ru врач Юлия Нагайцева.

Специалист добавила, что выпадение волос становится трагедией для любой женщины, так как «волосы — это красота и эстетика». По словам доктора, некоторые её пациентки погружались в такую депрессию, что их приходилось направлять к психологу и даже психиатру. Юлия Нагайцева убеждена, что алопеция, как и любые другие проблемы со здоровьем, не повод для шуток. И было бы правильно, если бы Крис Рок извинился перед женой Уилла Смита.