Из российских онлайн-кинотеатров начали пропадать зарубежные фильмы

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Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые зарубежные фильмы, сообщает «360». Так, в крупнейшем сервисе «Кинопоиск» из архивов исчезли трилогия «Властелин колец», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Маска», сериал «Друзья» и другие проекты. В пресс-службе компании заявили, что исчезновение ранее вышедшего контента из библиотек связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

По мнению экспертов, такая ситуация приведет к тому, что киноплатформы будут постепенно терять аудиторию, подписки и как следствие деньги.

У нас есть прогноз, согласно которому ситуация сохранится до конца года. Сегмент медиа и развлечения рухнет на 60% в денежном выражении. Такого не было никогда. Последние 11 лет, что мы его мониторим, он рос. Впервые в этом году мы прогнозируем, что он рухнет, причем на колоссальную величину, — считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Однако сейчас, по словам главы РАЭК, нишу западного контента потенциально могут заменить кино и сериалы из Азии и Ближнего Востока. Сейчас у зрителей особенно стали популярны южнокорейские сериалы и фильмы.