https://static.news.ru/photo/4900ab80-1e58-11ea-b962-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Т-34» Фото: marsme.ru

За 11 месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших государственную поддержку, окупились в прокате. В их числе — «Т-34», «Бабушка лёгкого поведения 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведёмся», «Верность» и «Балканский рубеж».

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в прошлом году за аналогичный период окупились девять из 54 лент, производство которых было поддержано государством.

Всего в 2019 году в прокат вышли 168 российских фильмов, в 2018-м — 140. Как пояснил изданию аналитик кинобизнеса Сергей Лавров, чтобы фильм был признан коммерчески успешным, ему необходимо собрать в прокате в два раза больше средств, чем на него было потрачено.

Как писал NEWS.ru, базу данных о господдержке производства фильмов и их успешности в прокате запускают Министерство культуры и Фонд кино. В информационной системе можно будет найти сведения о фильмах, выпущенных с 2015 года. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова. С 2015 года в прокат вышло 17 её фильмов, на производство которых было выделено 165 млн руб. возвратных и 921,3 млн руб. безвозвратных госденег. Общие сборы этих фильмов в прокате составили 5,84 млрд руб. Также среди лидеров — студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и Bazelevs Тимура Бекмамбетова.