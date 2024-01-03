«Итогов не будет»: куда пропала Милославская после развода с Петровым Стася Милославская впервые высказалась о расставании с Петровым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Петров и Стася Милославская

Актриса Стася (Анастасия) Милославская впервые прокомментировала свое расставание с коллегой Александром Петровым. Как она пережила предательство возлюбленного, чем ответила на его свадьбу с новой избранницей, что произошло с двухэтажным пентхаусом, в котором жили Петров с Милославской?

Как подводила итоги года Стася Милославская

Милославская впервые высказалась о расставании с Петровым, когда записала короткое послание про итоги года. Она напомнила, что прошлый новый год они встретили вместе, а в 2024 году их с Петровым ничего не связывает.

Актриса заявила, что в любом случае считает свой 2023 год хорошим и гордится собой.

«Итогов не будет», — объявила Милославская.

Как Милославская пережила расставание с Петровым

В 2019 году, когда Стасе Милославской было 24 года, Александр Петров ушел к ней от Ирины Старшенбаум (на три года старше). До этого они со Старшенбаум были помолвлены, однако на съемках фильма «Стрельцов» актер познакомился с новой избранницей.

Через четыре года ситуация повторилась: Александр Петров встретил на улице 22-летнюю Викторию Антонову и в сентябре 2023 года расписался с ней. Новая избранница Петрова не связана с миром кино.

Милославская не комментировала расставание с Петровым до Нового года. Как отмечает «7дней.ру», осенью 2023 года она ушла в работу над сериалом «Столыпин», где она играет революционерку Наталью Климову. По словам актрисы, ее увлекла работа. «Можно примерять все эти костюмы, вуали, шляпки... Я себя чувствую какой-то куклой, которую одевают», — отмечала актриса.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Александр Петров и Стася Милославская

Чем она ответила на свадьбу Петрова

Свадьба Александра и Виктории состоялась 25 ноября. Бракосочетание Саши Петрова критиковали в соцсетях за «излишнюю театральность»: жених и невеста обращались друг к другу на «вы», он оголил торс, чтобы показать, где собирается сделать татуировку «Виктория Петрова», а она рассказала, что муж «перевернул ее жизнь на 180 градусов».

Как пишет «Муз-ТВ», Стася Милославская ответила на это событие, опубликовав ролик в соцсети. На видео она с бокалом шампанского пританцовывает под слова песни Ольги Бузовой: «Алло, алло! Я больше недоступна. Уже большой, а все играешь в куклы».

Что произошло с пентхаусом Петрова

Перед Новым годом Telegram-канал «Светские хроники» сообщил, что Петров продает свой двухуровневый пентхаус, в котором жил со Стасей Милославской. Актер также избавляется от мебели и подарков бывшей, например картины с Джокером, которая висела у них в гостиной.

«Недвижимость артист выставил на продажу 9 октября, спустя ровно месяц после своей внезапной свадьбы. Видать, молодая жена не захотела жить в интерьерах, которые выбирала ее предшественница», — пишет канал.

С момента объявления о продаже цена пентхауса упала с 63 до 57 млн рублей.

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