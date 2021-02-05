Итальянский актёр Фавино рассказал, что его впечатляют картины Звягинцева

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Актёр Александр Петров, которого многие называют «нынешним Безруковым» за большое количество популярных героических ролей, подтвердил, что это прозвище имеет право на жизнь. Дело в том, что артист тоже сыграет Сергея Есенина — поэта русского Серебряного века, вокруг личности и творчества которого споры не утихают по сей день.

Картина в настоящий момент снимается на территории Санкт-Петербурга. Рабочее название — «Декабрь». Снимает фильм о последних днях покончившего с собой поэта режиссёр Клим Шипенко. Он уже работал с Петровым над...