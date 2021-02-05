Итальянский актёр Фавино рассказал, что его впечатляют картины Звягинцева

https://static.news.ru/photo/448d63dc-6924-11eb-9568-96000091f725_660.jpgПьерфранческо ФавиноФото: Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Итальянский артист Пьерфранческо Фавино поговорил с российскими журналистами и рассказал, что его впечатляют фильмы отечественного режиссёра Андрея Звягинцева. Картины «Возвращение» и «Левиафан» он назвал одними из своих самых любимых.
В России 7 февраля состоится премьера картины «Наш отец» режиссёра Клаудио Ноче. Фавино сыграл в ней главную роль. Работа уже получила Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале.
Журналисты спросили артиста о его любимых картинах. Фавино, отвечая на этот вопрос, заговорил о Звягинцеве.
За последнее время меня очень впечатлила работа Звягинцева: и «Возвращение», и «Левиафан» являются одними из моих любимых фильмов последних лет, — цитирует итальянца РИА Новости.
Фавино известен своими ролями в картинах «Ангелы и демоны», «Незнакомка», «Сатурн против» и не только.
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