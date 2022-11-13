История успешной женщины: в Москве прошла премьера фильма «Жанна»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съемочная группа фильма «Жанна»

В Москве в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Жанна». Главную роль в картине исполнила актриса Ксения Раппопорт. В основу фильма легла пьеса Ярославы Пулинович, которая была поставлена в Театре Наций восемь лет назад. Спектакль получил большую популярность у зрителей и теплые отзывы критиков.

По сюжету Жанна, которая прошла через многое в 90-е годы — нищету, предательство, смерть близких, — сейчас владеет своей торговой компанией, роскошной квартирой и красивым молодым любовником Андреем. Его сыграл актер Александр Новин. Кажется, кроме молодости, у Жанны есть все. Но идиллия рушится в один день — Андрей объявляет Жанне, что уходит к девушке Кате, которая ждет от него ребенка.