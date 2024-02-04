«Испортит впечатление»: Минекаев о втором сезоне «Слова пацана» Минекаев понадеялся, что второго сезона «Слова пацана» не будет

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Исполнитель роли Марата в сериале «Слово пацана» Рузиль Минекаев надеется, что второго сезона кинокартины не будет. В интервью Наталье Стрелец актер заявил, что не знает, планируется ли снимать продолжение.

Я не знаю, будет ли второй сезон. Но надеюсь, что нет. Сюжет можно продолжить, но боюсь, что второй сезон может испортить впечатление от первого, — сказал Минекаев.

В конце декабря режиссер Жора Крыжовников намекнул, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают продолжение проекта. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) Крыжовников опубликовал совместный снимок со сценаристом Андреем Золотаревым. Фото он сопроводил подписью «Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон».

Сыгравший группировщика Зиму в сериале актер Лев Зулькарнаев поддержал идею о втором сезоне сериала. По мнению артиста, можно было бы снять продолжение проекта, которое рассказывало бы о переезде казанских бандитов в Москву.