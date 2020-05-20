Исполнительница главной роли в сериале «Бэтвумен» ушла после первого сезона

https://static.news.ru/photo/a42f3e30-9a73-11ea-9d3e-fa163e074e61_660.jpg Руби Роуз Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Австралийская актриса Руби Роуз, исполнившая заглавную роль в сериале «Бэтвумен», внезапно покинула проект после выхода первого сезона. Она не дала разъяснений по поводу случившегося.

Роуз сделала заявление об уходе всего через два дня после финала первого сезона шоу, сообщает The Hollywood Reporter. Из-за пандемии коронавируса телеканалу The CW удалось выпустить только 20 эпизодов из 22 запланированных.

«Бэтвумен» получил хорошие рейтинги во время показа, поэтому его продлили на второй сезон. Теперь продюсерам придётся как можно быстрее найти новую актрису на роль. Новые серии проекта должны были выйти в начале 2021 года.

Как писал NEWS.ru, шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрих рассказала, что ждёт зрителей в новом сезоне. Съёмки проекта пришлось приостановить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.