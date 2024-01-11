Исполнитель роли Марата из «Слова пацана» отказался от работы в театре Агент Минекаева заявила, что звезда «Слова пацана» отказался от работы в театре

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Рузилю Минекаеву и Славе Копейкину, которые сыграли в сериале «Слово пацана», пришлось уйти из театров из-за занятости в кинопроектах, рассказала NEWS.ru агент актеров Елена Чигвинцева. Она добавила, что артисты получают много предложений по работе, но к выбору ролей подходят «аккуратно».

Мы еще на «Слове пацана» измучились. Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два — снимается в Ярославле, и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров, — рассказала Чигвинцева.

Минекаев ушел из театра современной пьесы, а Копейкин покинул Российский академический молодежный театр (РАМТ). В этом году в онлайн-кинотеатрах выйдут сериал «Подслушано в Рыбинске», в котором снялся Минекаев, и криминальная комедия «На автомате», в которой главную роль исполнил Копейкин.

Чигвинцева подчеркнула, что эти проекты снимались еще до выхода «Слова пацана». По словам агента, несмотря на то, что январь — это мертвый в киноиндустрии сезон, актеры получают много предложений, но подходят к выбору осторожно.

Мы очень аккуратно, выборочно относимся к предложениям и ждем чего-то такого от уважаемых режиссеров, уважаемых сценаристов, драматургов. Ребятам нужно поддерживать уровень актерского мастерства и сыгранных ролей (в сериале «Слово пацана». — NEWS.ru), — сказала агент.

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