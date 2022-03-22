Исполнитель роли Фары в «Бригаде» объяснил, почему сейчас не снять про 90-е

Сейчас не удастся достоверно снять фильм про 90-е, заявил актёр Фархад Махмудов, исполнивший роль Фары в сериале «Бригада», изданию «Слово и Дело». Снимавшиеся в нём тогда актёры видели происходящее и могли просто это передавать, им не нужно было ничего придумывать, объяснил он.

Честно скажу своё личное мнение. Нам было в то время играть просто, потому что мы всё это видели «вчера». Нам не надо было выдумывать ничего. На наших глазах всё и происходило. Сможет ли передать атмосферу молодой актёр, который знает историю по рассказам родителей о малиновых пиджаках и группировках? Вряд ли. Не думаю, что это возможно. Хотя возможно, но это будет уже не так, — сказал Махмудов.

При этом «Бригаду» смотрят до сих пор, отметил он. Люди, прожившие ту эпоху, регулярно пересматривают картину, которая очень откровенно описывает происходящее в 90-х.

Ранее актёр Сергей Апрельский рассказал, что получил роль Мухи в сериале «Бригада», не зная режиссёра картины. Артист сдал фотографии на отбор актёров, уже вышел из кабинета, но решил вернуться и только тогда познакомился с Алексеем Сидоровым. Апрельский вспомнил, что роль была ему понятна, а авторитета он сыграть мог, потому что драки и поножовщина не были чем-то новым в его жизни.