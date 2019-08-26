https://static.news.ru/photo/658badc8-c7f9-11e9-bfe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Человек-паук»/Marvel/Sony

Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд прокомментировал новость о возможном исчезновении этого супергероя из вселенной Marvel.

Мы сняли пять замечательных фильмов. Кто знает, что нас ждёт в будущем? Но я точно знаю, что продолжу играть в Человека-паука и буду наслаждаться этим, — цитирует актёра Entertainment Weekly .

Ранее News.ru писал, что компании Disney и Sony не поделили прибыль и, вероятно, больше не будут вместе работать над Человеком-пауком. Если они не договорятся, супергерой выйдет из киновселенной Marvel.

Гигантов, по некоторым данным, поссорили сборы от фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который уже принёс Sony более 1,1 миллиарда долларов. После таких результатов студия Disney хотела разделить доходы и расходы следующих картин пополам, однако Sony отказалась. Взамен она предложила сохранить текущий формат сотрудничества (где Disney получает в основном деньги от продаж мерчендайза), но тут уже не согласилась вторая.