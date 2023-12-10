Искандер из «Слова пацана»: что за актер, где снимался, сколько лет Актер Дудник заявил, что очень вжился в образ Искандера в «Слове пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Григорий Дудник в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Одним из персонажей, кто повлиял на развитие событий в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», стал школьник по имени Искандер. Кто его сыграл и что известно о жизни этого актера?

Что за актер играет Искандера

Роль школьника Искандера исполнил молодой актер Григорий Дудник. Он родился 24 октября 2008 года в Москве. Григорий — младший ребенок в семье Артема и Татьяны Дудник, воспитывался вместе с сестрой Анной.

С ранних лет мальчик занимался футболом и плаванием, обучался в музыкальной школе по классу баяна. Впервые на съемочную площадку он попал в восьмилетнем возрасте, когда начал принимать участие в рекламных роликах.

Как пишет портал 24smi.org, сейчас Григорий учится в девятом классе и готовится к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ).

На своей странице в социальной сети Дудник делился впечатлениями от проб в сериал «Слово пацана». Как рассказал юный артист, на роль Искандера его взяли сразу.

«Пробы прошли замечательно и легко. Я вжился в образ так, что вышел весь красный, злой и несколько часов не мог отойти. А потом был ансамбль, пробы были так хорошо сделаны, что меня сразу взяли на роль!» — писал 15-летний актер.

Где снимался Григорий Дудник

Актерскую карьеру юный артист начал с эпизодических ролей в сериалах. В частности, он сыграл в популярном ситкоме «Реальные пацаны» и остросюжетной комедии «Динозавр».

В 2020 году Дудник исполнил роль подростка Макса в комедийном сериале «Патриот», где его партнерами на съемочной площадке были, в частности, Антон Жижин, Алексей Базанов и Анастасия Талызина.

В этом же году Григорий сыграл в сериалах «Мятеж», «Паромщица» и «Изи катка». Спустя год Дудник исполнил роль Сережи в сериале «Нереалити», а также снялся в лентах «Исправление и наказание», «#Яжотец», «Семейный бюджет» и «Прабабушка легкого поведения. Начало».

В 2022 году среди работ Дудника — фильм «Красная шапочка» и сериал «#ШКЛТ». В 2023 году молодой актер принял участие в проектах «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Плакса», «Папины дочки. Новые», «Крутая перемена», «Мы здесь, чтобы вам помочь» и «Дядя Леша».

Что сделал Искандер в сериале «Слово пацана»

Герой Дудника изначально предстает скромным школьником, который боится дать отпор уличным хулиганам. В первой серии Искандер представлен другом главного героя ленты — подростка Андрея Васильева по прозвищу Пальто. Вместе они встречаются в автобусе с Маратом, еще одним ключевым персонажем сериала, который забирает у Искандера деньги.

Фото: Пресс-служба Wink Григорий Дудник в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В школе персонаж Дудника полон решимости отомстить Марату и говорит Пальто, что его двоюродный брат является так называемым старшим в уличной группировке «Разъезд». Позднее поведение Искандера по отношению к Пальто меняется — герой Дудника прекращает с ним дружбу и требует денег, которых он якобы лишился из-за Андрея.

Искандер и его товарищи несколько раз избивают Пальто, что побуждает Андрея вступить в уличную группировку «Универсам». Когда он попадает в банду, то получает от ее членов защиту, и Искандер отказывается от своих намерений выбить из Андрея деньги.

В следующих вышедших на настоящий момент пяти эпизодах Андрей и Искандер пересекаются несколько раз, что неизменно заканчивается дракой между ними. Также становится понятно, что Искандер стал участником банды «Разъезд».

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