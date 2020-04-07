Ирина Горбачёва пришла на шоу «вДудь»

https://static.news.ru/photo/97c05374-78fd-11ea-b6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA

Российская актриса и блогер Ирина Горбачёва стала гостем YouTube-шоу журналиста Юрия Дудя.

Ролик вышел вечером 7 апреля и за первые два часа собрал около 200 тысяч просмотров. Интервью опубликовано на канале «вДудь».

Дудь назвал 31-летнюю Горбачёву «одной из самых необычных русских актрис», и съёмочная группа проекта провела с девушкой несколько дней, чтобы попытаться понять, «как устроена её голова». Актриса рассказала о своих отношениях, трудностях в семье, пути в творчестве, победах над комплексами.

Горбачёва, будучи заметной театральной актрисой, по-настоящему прославилась своими юмористическими роликами в Instagram, которые продолжает публиковать и после обретения популярности. В 2017 году она сыграла главную роль в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году на экраны выйдет картина о работе лесных пожарных «Огонь», в которой с Горбачёвой сыграли Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Иван Янковский.