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Британская актриса Индира Варма, известная по роли в сериале «Игра престолов», заразилась коронавирусом.

Варма заявила в Instagram, что её команде пришлось отменить спектакль «Чайка», поставленный по пьесе Антона Чехова. Однако она выразила надежду, что труппа сможет вернуться на сцену в скором времени.

Сейчас я в постели из-за этого, и это нехорошо. Берегите себя и будьте здоровы и добры к своим близким, — написала артистка.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Идрис Эльба рассказал, как мог заразиться коронавирусом. За 12 дней до того, как Эльба сдал анализы, он побывал на мероприятии в Лондоне, где присутствовала Софи Трюдо — жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Недавно у неё диагностировали COVID-19.