IMDb составила список самых популярных в 2020 году сериалов

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) опубликовала рейтинг наиболее популярных сериалов в 2020 году.
Первое место по популярности занял сериал «Пацаны», снятый Amazon Prime Video по комиксам Гарта Энниса,
Также в тройку самых просматриваемых сериалов года попали «Бумажный дом» и «Тьма», оба производства Netflix.
Сериал «Озрак» от Netflix обошёл по популярности диснеевского «Мандалорца» и занял четвёртую строчку в рейтинге. Также в верхнюю десятку попали «Ход королевы», «Академия Амбрелла», «Мир Дикого Запада», «Ведьмак» и «Корона».
Ранее NEWS.ru писал, что сервис Netflix отказался помечать сериал «Корона» дисклеймером о том, что события в фильме, посвящённом королевской семье Великобритании, являются художественным вымыслом.