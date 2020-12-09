IMDb составила список самых популярных в 2020 году сериалов

https://static.news.ru/photo/5d95bd52-3ac6-11eb-8222-fa163e074e61_660.jpg «Кадр из сериала Пацаны» Фото: Sony Pictures Television

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) опубликовала рейтинг наиболее популярных сериалов в 2020 году.

Первое место по популярности занял сериал «Пацаны», снятый Amazon Prime Video по комиксам Гарта Энниса, отмечается в опубликованном рейтинге.

Также в тройку самых просматриваемых сериалов года попали «Бумажный дом» и «Тьма», оба производства Netflix.

Сериал «Озрак» от Netflix обошёл по популярности диснеевского «Мандалорца» и занял четвёртую строчку в рейтинге. Также в верхнюю десятку попали «Ход королевы», «Академия Амбрелла», «Мир Дикого Запада», «Ведьмак» и «Корона».

Ранее NEWS.ru писал, что сервис Netflix отказался помечать сериал «Корона» дисклеймером о том, что события в фильме, посвящённом королевской семье Великобритании, являются художественным вымыслом.