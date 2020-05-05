Илон Маск решил снять боевик в космосе с Томом Крузом в главной роли

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск планирует с помощью ресурсов своей компании SpaceX снять первый в истории боевик в космосе. Главную роль в картине должен исполнить Том Круз.
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Ранее из-за ситуации с коронавирусом были приостановлены съёмки фильма «Миссия невыполнима 7», которые проходили в Италии. Ещё одна картина с участием Тома Круза — «Топ Ган: Мэверик» — выйдет на экраны в декабре 2020 года, а не в июле, как предполагалось ранее.
Как сообщал NEWS.ru, Илон Маск обдумывает возможность адаптации компьютерной игры Minecraft для бортовых компьютеров электрокаров Tesla. Изобретатель обратился за помощью в этом вопросе к разработчикам компьютерных игр.
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