Илон Маск решил снять боевик в космосе с Томом Крузом в главной роли

https://static.news.ru/photo/3d10ab4e-8ecf-11ea-85ad-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск планирует с помощью ресурсов своей компании SpaceX снять первый в истории боевик в космосе. Главную роль в картине должен исполнить Том Круз.

Об этом пишет Deadline со ссылкой на осведомлённые источники. Собеседники издания заявляют, что Маск снимет продолжение кинофраншизы «Миссия невыполнима». Проект находится на стадии ранней разработки, однако к его реализации уже привлекли Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были приостановлены съёмки фильма «Миссия невыполнима 7», которые проходили в Италии. Ещё одна картина с участием Тома Круза — «Топ Ган: Мэверик» — выйдет на экраны в декабре 2020 года, а не в июле, как предполагалось ранее.

Как сообщал NEWS.ru, Илон Маск обдумывает возможность адаптации компьютерной игры Minecraft для бортовых компьютеров электрокаров Tesla. Изобретатель обратился за помощью в этом вопросе к разработчикам компьютерных игр.