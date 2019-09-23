https://static.news.ru/photo/71cef2a2-ddcf-11e9-89e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hbo

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» взял награду Emmy. По признанию кинокритиков, он стал лучшим драматическим сериалом года.

Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе. Конкурентами «Игре престолов» в заявленной категории стали «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Как отмечает « Life », последний сезон сериала вышел в апреле текущего года. Статуэтка в номинации «Лучший драматический сериал» присуждается картине уже в четвёртый раз.

Ранее, как писал News.ru, «Игра престолов» получила очередную награду за лучшие спецэффекты. Седьмая статуэтка «Эмми» была вручена сериалу за эпизод «Колокола» — за решающую битву за власть в Вестеросе.