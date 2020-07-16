Идрис Эльба предложил ввести рейтинги для обозначения расистского контента

https://static.news.ru/photo/6f1fe3b0-c77e-11ea-8301-fa163e074e61_660.jpg Идрис Эльба Фото: RW via imago-images.de/Global Look Press

Британский актёр Идрис Эльба выступил с предложением ввести для фильмов рейтинги, которые позволят обозначать фильмы и сериалы, в которых есть расистский контент.

Артист напомнил в интервью Radio Times, что по похожим причинам ввели систему рейтингов Американской киноассоциации, которая позволяет ограничить детей от просмотра продукта, способного причинить вред здоровью и развитию.

Чтобы высмеивать правду, нужно знать о ней. Но подвергать цензуре расистские фрагменты внутри шоу, убирать фильмы и сериалы? Зрители должны быть в курсе того, что создавали люди, — заявил Эльба.

Ранее на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, стриминговый сервис HBO Max решил на время отказаться от показа фильма «Унесённые ветром». Картину неоднократно критиковали из-за сцен, которые связаны с рабством. Однако спустя некоторое время было принято решение вернуть киноленту к показу, писал NEWS.ru.