Идрис Эльба предложил ввести рейтинги для обозначения расистского контента

Британский актёр Идрис Эльба выступил с предложением ввести для фильмов рейтинги, которые позволят обозначать фильмы и сериалы, в которых есть расистский контент.
Артист
Чтобы высмеивать правду, нужно знать о ней. Но подвергать цензуре расистские фрагменты внутри шоу, убирать фильмы и сериалы? Зрители должны быть в курсе того, что создавали люди, — заявил Эльба.
Ранее на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, стриминговый сервис HBO Max решил на время отказаться от показа фильма «Унесённые ветром». Картину неоднократно критиковали из-за сцен, которые связаны с рабством. Однако спустя некоторое время было принято решение вернуть киноленту к показу, писал NEWS.ru.
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