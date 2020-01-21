Британо-австралийский актёр Хьюго Уивинг заявил, что не вернётся к роли агента Смита в четвёртой части фильма «Матрица» Ланы Вачовски.
Уивинг
Я думал, что смогу совместить проекты, и у меня ушло восемь недель, чтобы рассчитать время. Я был на связи с Ланой Вачовски, но в итоге она решила, что графики не совпадают, — сказал артист.
Актёр подчеркнул, что съёмочная команда будет работать без него.
Как писал NEWS.ru, «Матрица 4» появится на больших экранах 21 мая 2021 года. Часть актёрского каста осталась неизменной с первых трёх фильмов, в частности, Нео и Тринити также будут играть Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
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