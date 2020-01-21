https://static.news.ru/photo/22750736-3c5d-11ea-bb00-fa163e074e61_660.jpg Фото: KPA/Global Look Press

Британо-австралийский актёр Хьюго Уивинг заявил, что не вернётся к роли агента Смита в четвёртой части фильма «Матрица» Ланы Вачовски.

Уивинг отметил в беседе с Time Out, что хотел быть частью перезапуска проекта, но не может себе этого позволить из-за рабочего графика, так как он согласился на роль в театральной постановке «Визит».

Я думал, что смогу совместить проекты, и у меня ушло восемь недель, чтобы рассчитать время. Я был на связи с Ланой Вачовски, но в итоге она решила, что графики не совпадают, — сказал артист.

Актёр подчеркнул, что съёмочная команда будет работать без него.

Как писал NEWS.ru, «Матрица 4» появится на больших экранах 21 мая 2021 года. Часть актёрского каста осталась неизменной с первых трёх фильмов, в частности, Нео и Тринити также будут играть Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.