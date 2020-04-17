Хью Джекман рассказал о возвращении к роли Росомахи

Австралийский режиссёр Хью Джекман заявил, что не вернётся к роли Росомахи из серии фильмов по комиксам Marvel. Он попрощался с персонажем, снявшись в картине «Логан» в 2017 году.
Джекман дал интервью The Daily Beast, во время которого у него
Теперь я понял, что пришло время покинуть вечеринку — не только для меня, но и для моего персонажа. Пусть эта роль достанется кому-нибудь ещё, кто сможет развить её по-своему, — сказал артист.
В марте Хью Джекман отметил трёхлетие со дня выхода фильма «Логан» с его участием. Он заявил, что это была «роль всей жизни», писал NEWS.ru.
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