Хью Джекман рассказал о возвращении к роли Росомахи

https://static.news.ru/photo/ba79bd44-8094-11ea-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Entertainment/ZUMAPRESS.com/Globlal Look Press

Австралийский режиссёр Хью Джекман заявил, что не вернётся к роли Росомахи из серии фильмов по комиксам Marvel. Он попрощался с персонажем, снявшись в картине «Логан» в 2017 году.

Джекман дал интервью The Daily Beast, во время которого у него спросили , как он оценивает шансы возвращения к образу с учётом слияния компаний Fox и Disney. Он ответил, что если бы объединение студий произошло семь лет назад, то он бы согласился не раздумывая.

Теперь я понял, что пришло время покинуть вечеринку — не только для меня, но и для моего персонажа. Пусть эта роль достанется кому-нибудь ещё, кто сможет развить её по-своему, — сказал артист.

В марте Хью Джекман отметил трёхлетие со дня выхода фильма «Логан» с его участием. Он заявил, что это была «роль всей жизни», писал NEWS.ru.