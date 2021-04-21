Хилари Дафф снимется в продолжении сериала «Как я встретил вашу маму»

Стриминговый сервис Hulu заказал продолжение ситкома «Как я встретил вашу маму», главную роль в котором исполнит Хилари Дафф, сообщает CNN.
Сезон, состоящий из десяти серий, выйдет под названием «Как я встретила твоего папу». Его посвятят девушке Софи, которая рассказывает сыну историю том, как она познакомилась с его отцом.
Роль Софи
Пока неизвестно, будет ли новое шоу связано со старым сериалом и увидят ли зрители знакомых героев.
Ранее сообщалось, что Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров. Запланированы съёмки «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Производством сериала займётся студия 1-2-3 Production, которая входит в «Газпром-Медиа Холдинг».