Хилари Дафф снимется в продолжении сериала «Как я встретил вашу маму»

https://static.news.ru/photo/5806ba74-a33c-11eb-b51f-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Стриминговый сервис Hulu заказал продолжение ситкома «Как я встретил вашу маму», главную роль в котором исполнит Хилари Дафф, сообщает CNN.

Сезон, состоящий из десяти серий, выйдет под названием «Как я встретила твоего папу». Его посвятят девушке Софи, которая рассказывает сыну историю том, как она познакомилась с его отцом.

Роль Софи исполнит Хилари Дафф. В качестве исполнительных продюсеров выступят шоураннеры «Как я встретил вашу маму» — Картер Бейз и Крейг Томас. Авторы сериала — Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, известные по драме «Это мы».

Пока неизвестно, будет ли новое шоу связано со старым сериалом и увидят ли зрители знакомых героев.

Ранее сообщалось, что Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров. Запланированы съёмки «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Производством сериала займётся студия 1-2-3 Production, которая входит в «Газпром-Медиа Холдинг».