Кино

Hulu покажет документальный фильм Ди Каприо об экологичных автомобилях

14:45, 20 мая 2020
Кадр из фильма «Курс на экологичность» Кадр из фильма «Курс на экологичность» Фото: Appian Way

Стриминговый сервис Hulu планирует выпустить документальный фильм «Курс на экологичность», продюсером которого выступил американский актёр Леонардо Ди Каприо. Он также снялся в самой картине.

Премьера 100-минутной ленты запланирован на 4 июня, сообщает The Hollywood Reporter. Она посвящена расцвету гонок на электрокарах в турнире Формула-E. Режиссёрами выступили Малькольм Венвилль и лауреат премии «Оскар» Фишер Стивенс.

Изначально мы думали снять фильм об окружающей среде. Но в итоге поняли, что лучший способ заставить общественность обратить внимание на изменение климата — это создать ленту про людей, — заявили кинематографисты.

Как писал NEWS.ru, проект Trailblazers опубликовал трейлер документального фильма об американском актёре Дэнни Трехо. Премьера состоится 22 июня.

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