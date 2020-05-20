Hulu покажет документальный фильм Ди Каприо об экологичных автомобилях

Фото: Appian Way

Стриминговый сервис Netflix вырезал из второй части трилогии «Назад в будущее» сцену, в которой показали обложку эротического журнала. На случившееся обратили внимание подписчики платформы.

Пользователь Twitter по имени Salty Nerd обратился к онлайн-кинотеатру, отметив его аккаунт и приложив убранный из ленты отрывок. Вы вырезали то, как был найден журнал, и две реплики Марти. И...