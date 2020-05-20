Hulu покажет документальный фильм Ди Каприо об экологичных автомобилях

Стриминговый сервис Hulu планирует выпустить документальный фильм «Курс на экологичность», продюсером которого выступил американский актёр Леонардо Ди Каприо. Он также снялся в самой картине.
Премьера 100-минутной ленты запланирован на 4 июня,
Изначально мы думали снять фильм об окружающей среде. Но в итоге поняли, что лучший способ заставить общественность обратить внимание на изменение климата — это создать ленту про людей, — заявили кинематографисты.
Как писал NEWS.ru, проект Trailblazers опубликовал трейлер документального фильма об американском актёре Дэнни Трехо. Премьера состоится 22 июня.
Добавьте наши новости в избранные источники