Художник показал Эвока из «Звёздных войн» без меха

https://static.news.ru/photo/184c3d6e-af1d-11ea-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Приключения эвоков» Фото: Lucasfilm Ltd

Британский художник Джейк Лант Дэвис показал, как выглядят куклы Эвоков из фильмов вселенной «Звёздный войн» без меха. Артист занимается разработкой концептов животных, которые появляются в серии картин.

Дэвис опубликовал в Instagram фотографию, на которой изображён человек в округлом, скрывающем фигуру костюме и маске, напоминающей медвежью голову с человеческим лицом.

Эвок без меха. Выглядит жутковато. Создание костюма Уорвика из дополнительных материалов к «Скайуокер. Восход», — написал артист.

Существа, обитающие на планете Эндор, были впервые представлены в «Возвращении джедая», где помогли силам повстанцев одолеть империю и уничтожить новую «Звезду смерти».

Как писал NEWS.ru, глава отдела по созданию визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк опубликовал концепт-арт с ранней версией образа Тора, роль которого исполнил австралийский актёр Крис Хемсворт.