https://static.news.ru/photo/3497f4e2-3b5d-11ea-b13c-fa163e074e61_660.jpg Хоакин Феникс Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские актёры Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали обладателями премии Гильдии киноактёров США.

Феникс стал актёром года за роль Джокера в одноимённом фильме, а Рене Зеллвегер, сыгравшая артистку Джуди Гарлэнд в картине «Джуди», победила в номинации «Лучшая женская роль». Полную запись трансляции церемонии опубликовал канал TNT на YouTube.

Главный приз Гильдии в категории «Лучший актёрский состав в игровом кино» получила лента «Паразиты» корейского режиссёра Пон Чжун Хо. За роли второго плана выиграли статуэтки Брэд Питт за «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино и Лора Дерн за «Брачную историю» Ноа Баумбаха.

Кроме того, победителями в номинациях за лучшие роли в драматических сериалах стали Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») и Питер Динклэйдж («Игра престолов»).

Как писал NEWS.ru, национальное общество кинокритиков США подвело итоги 2019 года. Лучшим фильмом названа картина режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты».