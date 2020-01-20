Американские актёры Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали обладателями премии Гильдии киноактёров США.
Феникс стал актёром года за роль Джокера в одноимённом фильме, а Рене Зеллвегер, сыгравшая артистку Джуди Гарлэнд в картине «Джуди», победила в номинации «Лучшая женская роль». Полную запись трансляции церемонии
Главный приз Гильдии в категории «Лучший актёрский состав в игровом кино» получила лента «Паразиты» корейского режиссёра Пон Чжун Хо. За роли второго плана выиграли статуэтки Брэд Питт за «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино и Лора Дерн за «Брачную историю» Ноа Баумбаха.
Кроме того, победителями в номинациях за лучшие роли в драматических сериалах стали Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») и Питер Динклэйдж («Игра престолов»).
Как писал NEWS.ru, национальное общество кинокритиков США подвело итоги 2019 года. Лучшим фильмом названа картина режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты».
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