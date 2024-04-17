Хмельницкая объяснила, почему плакала на спектакле «Юнона и Авось» Хмельницкая: плачу на спектакле «Юнона и Авось» из-за отсутствия Караченцова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алена Хмельницкая

Актриса Алена Хмельницкая сообщила NEWS.ru, что ей сложно смотреть спектакль «Юнона и Авось» без Николая Караченцова в главной роли. По словам артистки, после смерти актера она посетила лишь одну постановку в театре «Ленком». Хмельницкая отметила, что плакала во время спектакля.

Мне очень тяжело. На самом деле, один раз я была на спектакле после трагедии с Николаем Петровичем. Это было какое-то летие постановки. И все артисты, когда-либо участвовавшие в нем, должны были выйти в конце под песню «Аллилуйя». И играл как раз Витя Раков. Я обревелась, пока смотрела весь спектакль. Это очень сложно, — сказала Хмельницкая.

Актриса понимает, что нельзя было отменять спектакль «Юнона и Авось» в 2005 году после аварии, в которой Караченцов получил черепно-мозговую травму. Хмельницкая назвала постановку значимой для «Ленкома».

Я понимаю, что после этого несчастья, которое с ним случилось, конечно же, спектакль надо было продолжать. Он такой значимый для театра. Но для меня это прям очень сложная тема. Я поняла, что не хочу видеть кого-то другого [кроме Караченцова] в этой роли, — подчеркнула Хмельницкая.

Ранее актриса высказалась о рождении внука Гаспара. По словам Хмельницкой, она счастлива, что стала бабушкой. Как добавила звезда, она собирается быть для ребенка прежде всего другом.