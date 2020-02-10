https://static.news.ru/photo/b4f27450-4c0b-11ea-bc96-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» вселенной DC стал лидером российского проката. В первый уикенд картина собрала 243,4 млн рублей.

На втором месте по кассовым сборам оказалась военная драма британского режиссёра Сэма Мендеса «1917». На её счету 68 млн рублей, сообщает Nation News.

Комедийный боевик «Плохие парни навсегда» Билала Фаллы и Адилья Эль Арби заработал 67,8 млн рублей и попал на третью строку рейтинга. Фильм является третьей частью серии картин о полицейских, роли которых исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Как писал NEWS.ru, лента «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» вышла в российский прокат 6 февраля. Главную роль в проекте исполнила австралийская актриса Марго Робби.