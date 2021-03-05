Хилькевич сообщила о завершении съёмок «Универа»

https://static.news.ru/photo/144069d2-7e1d-11eb-8fea-96000091f725_660.jpg Анна Хилькевич Фото: annakhilkevich / Instagram

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич сообщила о завершении съёмок последней серии.

Ну вот и всё. Сегодня закончились съёмки «Универ. 10 лет спустя». Это был невероятный и, как это странно бы ни звучало, новый опыт, — написала она в Instagram.

Он отметила, что пока не может показать фото со съёмочной площадки и раскрывать секреты проекта, но через какое-то время все сами всё узнают.

Серии последнего сезона она назвала «крутыми и смелыми» и поблагодарила всех причастных к их созданию.

Поклонники сериала завалили страничку актрисы вопросами и предположили, что это был последний сезон, который они увидят.

«Неужели это всё?», «Хочу посмотреть, смотрю с самого начала», писали фанаты. Ситком выходит с 2008 года на телеканале ТНТ, он является одним из самых продолжительных на телевидении в России.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Анна Хилькевич рассказала своим поклонникам о необычной фобии, которую ей удалось побороть. По её словам, она долгое время «жутко стеснялась звёзд». При этом, призналась артистка, она никому не рассказывала об этой своей особенности, даже маме и мужу.