Хилькевич сообщила о завершении съёмок «Универа»

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич сообщила о завершении съёмок последней серии.
Ну вот и всё. Сегодня закончились съёмки «Универ. 10 лет спустя». Это был невероятный и, как это странно бы ни звучало, новый опыт, — написала она в Instagram.
Он отметила, что пока не может показать фото со съёмочной площадки и раскрывать секреты проекта, но через какое-то время все сами всё узнают.
Серии последнего сезона она назвала «крутыми и смелыми» и поблагодарила всех причастных к их созданию.
Поклонники сериала завалили страничку актрисы вопросами и предположили, что это был последний сезон, который они увидят.
«Неужели это всё?», «Хочу посмотреть, смотрю с самого начала», писали фанаты. Ситком выходит с 2008 года на телеканале ТНТ, он является одним из самых продолжительных на телевидении в России.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Анна Хилькевич рассказала своим поклонникам о необычной фобии, которую ей удалось побороть. По её словам, она долгое время «жутко стеснялась звёзд». При этом, призналась артистка, она никому не рассказывала об этой своей особенности, даже маме и мужу.