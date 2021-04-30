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Хейден Кристенсен может вернуться во вселенную «Звёздных войн»

12:30, 02 мая 2021
Хейден Кристенсен(Hayden Christensen) Хейден Кристенсен(Hayden Christensen) Фото: Zuma/ТАСС

Известный актёр Хейден Кристенсен, который ранее сыграл Энакина Скайуокера, может вернуться в той же роли. Он примет участие в съёмках полнометражных фильмов, действие которых развернётся во вселенной «Звёздных войн». Об этом сообщает портал KinoNews.ru со ссылкой на источники We Got It Covered.

Известно, что переговоры со звездой уже начались. Предполагается, что речь идёт о продолжении истории Энакина Скайуокера — Дарта Вейдера, однако никакие детали пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что актриса Келли Мари Трэн, сыгравшая в одном из эпизодов «Звёздных войн» пилота космического корабля, пожаловалась на травлю в социальных сетях. По её словам, она и во время съёмок в фильме слышала в свой адрес сексистские и расистские высказывания.

По её словам, по этой причине она была вынуждена отказаться от участия в нескольких проектах.

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