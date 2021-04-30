Хейден Кристенсен может вернуться во вселенную «Звёздных войн»

https://static.news.ru/photo/f52e47aa-ab29-11eb-9a25-96000091f725_660.jpg Хейден Кристенсен(Hayden Christensen) Фото: Zuma/ТАСС

Известный актёр Хейден Кристенсен, который ранее сыграл Энакина Скайуокера, может вернуться в той же роли. Он примет участие в съёмках полнометражных фильмов, действие которых развернётся во вселенной «Звёздных войн». Об этом сообщает портал KinoNews.ru со ссылкой на источники We Got It Covered.

Известно, что переговоры со звездой уже начались . Предполагается, что речь идёт о продолжении истории Энакина Скайуокера — Дарта Вейдера, однако никакие детали пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что актриса Келли Мари Трэн, сыгравшая в одном из эпизодов «Звёздных войн» пилота космического корабля, пожаловалась на травлю в социальных сетях. По её словам, она и во время съёмок в фильме слышала в свой адрес сексистские и расистские высказывания.

По её словам, по этой причине она была вынуждена отказаться от участия в нескольких проектах.