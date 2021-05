Хейден Кристенсен может вернуться во вселенную «Звёздных войн»

Известный актёр Хейден Кристенсен, который ранее сыграл Энакина Скайуокера, может вернуться в той же роли. Он примет участие в съёмках полнометражных фильмов, действие которых развернётся во вселенной «Звёздных войн». Об этом сообщает портал KinoNews.ru со ссылкой на источники We Got It Covered.