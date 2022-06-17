В США снимут продолжение «Игры престолов» про Джона Сноу

Фото: imdb.com

Британский актёр Кит Харингтон в роли Джона Сноу — персонаж серии фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня»

Компания HBO разрабатывает продолжение популярного сериала «Игра престолов», пишет издание Hollywood Reporter. По предварительным данным, главной фигурой в новых сериях фильма станет Джон Сноу. Исполнять его роль по-прежнему будет британский актер Кит Харингтон.

На текущий момент в компании находятся в разработке сразу семь новых проектов, связанных со вселенной «Игры престолов». Известно, что уже отсняли «Дом дракона», выпуск фильма пока планируется на 21 августа текущего года.

Роль Джона Сноу принесла Харингтону две номинации на престижную премию «Эмми». Его номинировали на «Лучшую мужскую роль в драматическом сериале» и на «Лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале».

Популярный во всем мире телесериал «Игра престолов» снимался по книгам писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Действие романа происходит на двух вымышленных континентах. На них несколько родов аристократов ведут соперничество за несколько королевств. Одновременно с этим всему человечеству начинает угрожать уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Ранее HBO Max представил первый официальный тизер «Дома драконов» — спин-оффа популярного сериала «Игра престолов». Ролик появился в Сети, на YouTube-канале стриминга. Сериал описывает события за 200 лет до «Игры престолов».