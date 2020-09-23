Режиссёр «Стражей Галактики» поработает над спин-оффом «Отряда самоубийц»

https://static.news.ru/photo/2a84864c-fe4d-11ea-8166-fa163e074e61_660.jpg «Отряд самоубийц» Фото: Warner Bros.

Стриминговый сервис HBO MAX заказал производство спин-оффа супергеройского боевика «Отряд самоубийц».

Об этом сообщает «Газета.Ru». Проект снимут в формате мини-сериала. В основу сюжета ляжет история происхождения супергероя Миротворца. Его роль должен исполнить рестлер Джон Сина. Сценаристом и режиссёром ряда эпизодов станет Джеймс Ганн, известный по работе над дилогией «Стражи Галактики».

Жанр проекта заявлен как «приключенческая комедия», старт производства намечен на начало 2021 года. Планируется снять восемь эпизодов.

Ранее стало известно, что в августе 2021 года на экраны выйдет полнометражный сиквел «Отряда самоубийц». Warner Bros. уже выпустила тизер второй части, передавал NEWS.ru. В ленте снова появятся Марго Робби, Юэль Киннаман, Джай Кортни и Виола Дэвис. К ним присоединятся Идрис Эльба и Джон Сина.