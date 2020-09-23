Режиссёр «Стражей Галактики» поработает над спин-оффом «Отряда самоубийц»

Стриминговый сервис HBO MAX заказал производство спин-оффа супергеройского боевика «Отряд самоубийц».
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Жанр проекта заявлен как «приключенческая комедия», старт производства намечен на начало 2021 года. Планируется снять восемь эпизодов.
Ранее стало известно, что в августе 2021 года на экраны выйдет полнометражный сиквел «Отряда самоубийц». Warner Bros. уже выпустила тизер второй части, передавал NEWS.ru. В ленте снова появятся Марго Робби, Юэль Киннаман, Джай Кортни и Виола Дэвис. К ним присоединятся Идрис Эльба и Джон Сина.
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