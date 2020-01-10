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Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино рассказал о том, что «неудачная актёрская карьера» помогла ему снять культовый дебютный фильм «Бешеные псы». Об этом сообщило издание Etcanada.com со ссылкой на интервью режиссёра в программе «Tonight Show».

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино рассказал о том, что «неудачная актёрская карьера» помогла ему снять культовый дебютный фильм «Бешеные псы». Об этом сообщило издание Etcanada.com со ссылкой на интервью режиссёра в...