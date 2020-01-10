Телеканал HBO планирует выпустить сериал на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо.
Многосерийную адаптацию кинематографист разработает со своим американским коллегой Адамом Маккеем, известным по картинам «Власть» и «Игра на понижение»,
Окончательно соглашение ещё не заключено, в настоящее время ведутся переговоры с HBO. Также неизвестно, будет ли проект спин-оффом или англоязычным ремейком киноленты.
Как писал NEWS.ru, национальное общество кинокритиков США подвело итоги 2019 года. Лучшим фильмом названа картина режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты».
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