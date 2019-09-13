https://static.news.ru/photo/b9129d96-d625-11e9-abec-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO

Телеканал HBO начал производство пилотного эпизода приквела «Игры престолов». По предварительным данным, компания готовит экранизацию книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Над лентой работают сам автор оригинальной саги и продюсер Райан Кондал, известный по сериалу «Клон». События в картине происходят за 300 лет до «Игры престолов», пишет портал Variety .

В книге «Пламя и кровь» рассказывается о предыдущих королях Таргариенах: Эйгоне Завоевателе, захватившем большую часть Вестероса, и Эйгоне III Таргариене по прозвищу «Драконья Погибель» — отце Дейрона Первого и Бейлора Благословенного.

На страницах изображён Танец драконов — междоусобица среди представителей Таргариенов. Именно тогда огнедышащие существа в последний раз во вселенной Мартина принимали непосредственное участие в битвах.

Представители HBO отказались официально прокомментировать информацию о новом проекте.

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