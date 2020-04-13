Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение в сексуальном преступлении

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Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение в преступлении сексуального характера. Теперь ему грозит ещё четыре года заключения.

Прокуратура Лос-Анджелеса 10 апреля выдвинула Вайнштейну обвинение в нападении, произошедшем в Беверли-Хиллз в мае 2010 года, сообщает Variety.

Женщина, имя которой не называется, дала показания, согласно которым продюсер удерживал её в номере отеля, пытаясь склонить к сексу. Пострадавшую допросили в октябре 2019 года, позже она смогла предоставить доказательства. Срок давности инцидента в 10 лет истекает в мае этого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.