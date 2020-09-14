Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»

https://static.news.ru/photo/1fff0c4c-f727-11ea-b35b-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В новых сериях мультфильма «Ну, погоди!» персонаж Волк будет разговаривать голосом российского актёра и участника телепроекта Comedy Club Гарика Харламова. Первая серия мультфильма увидит свет до конца 2020 года.

Российский актёр, шоумен, телеведущий Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске анимационной ленты «Ну, погоди!», первую серию которого киностудия «Союзмультфильм» планирует представить зимой этого года, — цитирует «Интерфакс» сообщение киностудии «Союзмультфильм».

Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская рассказала, что финальный образ Волка был утверждён, его выбрали из более 50 версий, предложенных художниками проекта.

Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске «Ну, погоди!» необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актёр должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром, — заявила она.

По словам Осетинской, в новых сериях мультфильма Волк предстанет узнаваемым обаятельным хулиганом, однако без вредных привычек и в новом, более современном наряде.

При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим, — поделилась генеральный продюсер «Союзмультфильма».

Работа над новыми сериями мультфильма «Ну, погоди!» началась в 2020 году, он будет снят с использованием технологи 3D, в нём появятся новые персонажи. Создатели не позиционируют эти выпуски как продолжение классического мультфильма.

Всего запланировано выпустить 52 новые серии «Ну, погоди!».

Ранее NEWS.ru писал, что в библиотеке видеосервиса Premier появились мультфильмы из «Золотой коллекции» «Союзмультфильма», в том числе 18 классических выпусков «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Винни Пух» и др.