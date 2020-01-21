https://static.news.ru/photo/a9238228-3c65-11ea-b1c3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Харатьян Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Народный артист России Дмитрий Харатьян считает, что отечественным фильмам сложно выйти на международный уровень из-за ориентированности рынка, в том числе и российского, на голливудские картины.

По мнению Харатьяна, перенос дат выхода в прокат иностранных лент помогает достойному российскому кино найти своего зрителя.

Политика Минкульта по переносу релиза помогает фильмам, которые достойны зрительского внимания, а тем, которые недостойны, не помогает. В любом случае, зритель голосует рублём, — отметил Харатьян в интервью ТАСС.

По словам актёра, необходимо повысить позиции российских фильмов на внутреннем рынке, где также царит Голливуд. Харатьян считает необходимым повышать качество отечественных картин и не стремиться специально выводить их на международные рынки. Дело в том, пояснил артист, что «на международном уровне мы никому не нужны и ещё долго никому не будем нужны».

При этом отечественные фильмы участвуют во всех международных кинофестивалях и получают престижные кинонаграды, подчеркнул Харатьян. По его словам, сейчас российский зритель возвращается на российские фильмы благодаря огромной работе Минкультуры, Фонда кино и кинематографистов.

Кадр из фильма «Зелёный фургон» kharatyan.com Актёр Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки Евгения Новоженина/РИА Новости www.kinopoisk.ru «Фотографии на стене» (1978) kino-teatr.ru «Гардемарины, вперёд!» (1987) kino-teatr.ru «Виват, гардемарины!» (1991) «Мордашка» (1990) kino-teatr.ru «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993) kino-teatr.ru Дмитрий Харатьян и Владимир Путин. Церемония вручения государственных наград 29 апреля 2008 года kremlin.ru Дмитрий Харатьян с композитором и режиссёром Еленой Суржиковой (справа), певицей Оксаной Науменко и Максимом Фёдоровым. Ноябрь 2010 года Wikimedia Актёр Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссёра Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетёров» РИА Новости Актёр, председатель попечительского совета коллектива Дмитрий Харатьян на пресс-конференции, посвящённой 25-летию детского музыкального театра «Домисолька» Александр Щербак/ТАСС Открытие кинофестиваля детских и семейных фильмов «Солнечный остров» в Крыму Сергей Мальгавко/ТАСС

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Харатьян 21 января отмечает 60-летний юбилей. Первую роль в кино артист сыграл ещё будучи школьником — в 1976 году он снялся в фильме «Розыгрыш» режиссёра Владимира Меньшова. По окончании театрального училища им. Щепкина Харатьян продолжил активно сниматься, в его фильмографии более 80 картин, среди них снискавшие популярность «Зелёный фургон», «Гардемарины, вперёд!» и многие другие.