https://static.news.ru/photo/a9238228-3c65-11ea-b1c3-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ХаратьянФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Народный артист России Дмитрий Харатьян считает, что отечественным фильмам сложно выйти на международный уровень из-за ориентированности рынка, в том числе и российского, на голливудские картины.
По мнению Харатьяна, перенос дат выхода в прокат иностранных лент помогает достойному российскому кино найти своего зрителя.
Политика Минкульта по переносу релиза помогает фильмам, которые достойны зрительского внимания, а тем, которые недостойны, не помогает. В любом случае, зритель голосует рублём, — отметил Харатьян в интервью ТАСС.
По словам актёра, необходимо повысить позиции российских фильмов на внутреннем рынке, где также царит Голливуд. Харатьян считает необходимым повышать качество отечественных картин и не стремиться специально выводить их на международные рынки. Дело в том, пояснил артист, что «на международном уровне мы никому не нужны и ещё долго никому не будем нужны».
При этом отечественные фильмы участвуют во всех международных кинофестивалях и получают престижные кинонаграды, подчеркнул Харатьян. По его словам, сейчас российский зритель возвращается на российские фильмы благодаря огромной работе Минкультуры, Фонда кино и кинематографистов.
Кадр из фильма «Зелёный фургон»
kharatyan.com
Актёр Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
Евгения Новоженина/РИА Новости
www.kinopoisk.ru
«Фотографии на стене» (1978)
kino-teatr.ru
«Гардемарины, вперёд!» (1987)
kino-teatr.ru
«Виват, гардемарины!» (1991)
«Мордашка» (1990)
kino-teatr.ru
«Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993)
kino-teatr.ru
Дмитрий Харатьян и Владимир Путин. Церемония вручения государственных наград 29 апреля 2008 года
kremlin.ru
Дмитрий Харатьян с композитором и режиссёром Еленой Суржиковой (справа), певицей Оксаной Науменко и Максимом Фёдоровым. Ноябрь 2010 года
Wikimedia
Актёр Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссёра Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетёров»
РИА Новости
Актёр, председатель попечительского совета коллектива Дмитрий Харатьян на пресс-конференции, посвящённой 25-летию детского музыкального театра «Домисолька»
Александр Щербак/ТАСС
Открытие кинофестиваля детских и семейных фильмов «Солнечный остров» в Крыму
Сергей Мальгавко/ТАСС
Как писал NEWS.ru, Дмитрий Харатьян 21 января отмечает 60-летний юбилей. Первую роль в кино артист сыграл ещё будучи школьником — в 1976 году он снялся в фильме «Розыгрыш» режиссёра Владимира Меньшова. По окончании театрального училища им. Щепкина Харатьян продолжил активно сниматься, в его фильмографии более 80 картин, среди них снискавшие популярность «Зелёный фургон», «Гардемарины, вперёд!» и многие другие.