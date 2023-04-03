Хакамада, Чехова и Апина встретились на премьере «Бюро магических услуг»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский экономист, политический и государственный деятель, журналист Ирина Хакамада на премьере фильма «Бюро магических услуг» в кинотеатре «Иллюзион» в Москве

Комедия в жанре фэнтези «Бюро магических услуг» с Кристофом Вальцем в главной роли выйдет в прокат в России уже 6 апреля. Картина поведает об обычных клерках, ищущих магические артефакты и впутавшихся в неожиданное приключение. Ее снял режиссер Джеффри Уокер («Американская семейка»), ему помогла команда актеров с Сэмом Нилом, Мирандой Отто и Патриком Гибсоном в составе.

Сегодня премьеру в московском «Иллюзионе» посетили актрисы Мария Кожевникова и Анна Пескова, певица Алена Апина с дочерью и ведущая Анфиса Чехова с сыном. В кино также побывала экс-депутат Госдумы Ирина Хакамада и актер Марк Богатырев. Апина наряду с Ренатой Пиотровски, Олегом Чугуновым и Марусей Климовой озвучила этот фильм.

Кадры премьеры «Бюро магических услуг» — в галерее NEWS.ru.