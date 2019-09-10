https://static.news.ru/photo/f744a5bc-d3d9-11e9-abfa-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский кинематограф располагает хорошими сценариями, их запускают в производство и снимают по ним картины. Однако существует нехватка средств на реализацию некоторых проектов, рассказал президент международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» Константин Хабенский.

Актёр добавил, что в РФ «хорошо научились снимать фильмы без сценария или дописывая сценарий после того, как фильм уже снят».

Мы можем в этом смысле научить мировой кинематограф, как нужно работать, не имея под руками сценария — это наша фишка, наш конёк, но хотелось бы чуть-чуть и по-другому научиться, — цитирует артиста « Свободная Пресса ».

Фестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке с 13 по 19 сентября текущего года. В мероприятиях примут участие звёзды отечественного кино и театра — Виктория Толстоганова, режиссёры Павел Лунгин и Владимир Хотиненко, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что доля российских фильмов в кинопрокате РФ и стран СНГ в период с мая по август 2019 года составила 3,2%, что стало рекордно низким показателем за последние четыре года. Отечественные ленты собрали 551,7 млн рублей. Это в 2,9 раза меньше показателя 2018-го. Также почти в три раза упало количество зрителей — с 7,3 млн до 2,5 млн.