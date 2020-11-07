Умер и воскрес: Хабенский переосмыслил жизнь после роли в сериале

https://static.news.ru/photo/443b1e42-21d0-11eb-8b9a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Метод» Фото: Sreda

Народному артисту РФ Константину Хабенскому пришлось умереть и воскреснуть для новой почти мистической роли в сериале.

Правда, обе эти ипостаси — и смерть, и возвращение — лишь экранное амплуа. Но оно и в реальной жизни давалось непросто, признался актёр.

В новом сезоне сериала «Метод», который выходит на телеэкраны спустя пять лет после первой части, он вновь вернулся к образу следователя Родиона Меглина, погибшего от удара ножом в сердце. О том, как именно вернуть актёра в сюжет, создатели триллера долго спорили. Сам Хабенский ранее намекал об известной в медицине патологии, когда сердце у человека находится не слева, а справа.

Впрочем, определить, жив один из главных героев или всё-таки является плодом воображения своей напарницы Есении Стекловой в исполнении Паулины Андреевой, как уверяют создатели поначалу непросто. Сама же актриса ранее говорила, что по сюжету её героиня время от времени обращается к наставнику мысленно.

Авторы картины обещают закрученный сюжет, нового антагониста и немало психологически напряжённых моментов.

За всеми кровавыми баталиями существует посыл к зрителю, касаемый детства, отношения родителей к детям, их воспитанию. То, что мы создаём дома, в семье, и выходит в жизнь, иногда возвращаясь к нам бумерангом, — цитирует Хабенского «Собеседник».

Премьера первого сезона сериала «Метод» состоялась на «Первом канале» достаточно давно — осенью 2015 года. Вторая часть картины была запланирована на 2019 год, однако показ был отложен на год. Новые серии будут выходить в эфир по воскресеньям после программы «Время».

Помимо расследования жестоких убийств, Есения выйдет замуж за человека, к которому не испытывает особых чувств. У пары родится дочь, но даже это не заставит женщину-следователя уйти с опасной работы. Особенно в ситуации, когда ребёнку грозит опасность, а найти преступника ей помогает бывший напарник.

Ранее NEWS.ru писал, что съёмки сериала проходили в реальных местах, среди которых были даже морг и кладбище.