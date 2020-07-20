Хабенский бесконтактно получил награду фестиваля «Горький fest»

https://static.news.ru/photo/4b291474-c9b1-11ea-bff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр и режиссёр Константин Хабенский бесконтактно получил почётный приз фестиваля актуального российского кино «Горький fest» за вклад в кинематограф.

Награда была присуждена ещё год назад, но не была доставлена в срок. Согласно новым эпидемиологическим правилам, статуэтку выставили на сцене, а он её забрал, сообщил MK.RU.

Я как театральный артист переживаю, что зал не полон, но нам приходится жить в новых условиях. Мы первыми выходим после пандемии — сказал присутствующий на мероприятии Михаил Пореченков.

Открытие IV фестиваля нового российского кино «Горький fest» состоялось накануне в Нижегородском государственном академическом театре драмы. «Горький fest» стал первым кинофестивалем, проведённым с начала пандемии коронавируса в России.

Фестиваль современного российского кино «Горький fest» проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. На нём проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2019 году его посетили свыше 70 тысяч зрителей, прошло более 100 кинопоказов, в конкурсной программе участвовали 37 фильмов. Победителем конкурсной программы стала картина «Амбивалентность».

Ранее фестиваль нового российского кино «Горький fest» объявил состав жюри. В коллегию в 2020 году вошли режиссёр Иван Твердовский — младший, продюсер Антон Малышев, актёр Егор Корешков и сценаристка Анастасия Пальчикова.

В программу смотра вошли 23 фильма, среди которых — Blink Полины Лиске (Россия, США), «Фрида» Ксении Лагутиной (Россия, Азербайджан), «Багатель» Даниила Левина (Россия), «Шрам земли» Марии Овчинниковой (Россия, Франция) и «Альфаромео» Радика Рахимова (Россия), писал NEWS.ru.