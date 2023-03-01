Гришаева, Деревянко, Пегова посетили премьеру «Беспринципных в деревне»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Павел Деревянко на премьере фильма «Беспринципные в деревне» «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера комедии «Беспринципные в деревне» состоялась сегодня в столичном кинотеатре КАРО 11 Октябрь. В прокате фильм стартует 2 марта.

Режиссер Роман Прыгунов, опираясь на сценарий писателя Александра Цыпкина, показал в своей картине настоящую русскую деревню, размеренный быт которой взбаламутил юбилей отставного генерала.

Продолжение истории о жизни богатых москвичей пришли посмотреть такие звезды российского кино, как Павел Деревянко, Ирина Пегова, Кристина Бабушкина, Нонна Гришаева. Также показ посетили блогер Елена Блиновская, телеведущая Лена Летучая и другие знаменитости.