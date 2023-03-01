Актер Павел Деревянко на премьере фильма «Беспринципные в деревне» «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Премьера комедии «Беспринципные в деревне» состоялась сегодня в столичном кинотеатре КАРО 11 Октябрь. В прокате фильм стартует 2 марта.
Режиссер Роман Прыгунов, опираясь на сценарий писателя Александра Цыпкина, показал в своей картине настоящую русскую деревню, размеренный быт которой взбаламутил юбилей отставного генерала.
Продолжение истории о жизни богатых москвичей пришли посмотреть такие звезды российского кино, как Павел Деревянко, Ирина Пегова, Кристина Бабушкина, Нонна Гришаева. Также показ посетили блогер Елена Блиновская, телеведущая Лена Летучая и другие знаменитости.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Данила Якушев со спутницей на премьере фильма «Беспринципные в деревне» «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Данила Якушев со спутницей на премьере фильма «Беспринципные в деревне» «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце на премьере фильма «Беспринципные в деревне» «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце на премьере фильма «Беспринципные в деревне» «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Кристина Бабушкина на премьере фильма «Беспринципные в деревне» «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Кристина Бабушкина на премьере фильма «Беспринципные в деревне» «КАРО 11 Октябрь» в Москве