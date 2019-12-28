Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В художественных фильмах будут повсеместно использоваться высокие технологии, но живого человека они заменить не смогут, заявил Герман Греф, рассуждая о будущем кино. Президент Сбербанка не исключил появления фильмов с участием цифровых актёров, но в кадре, по его мнению, их всё равно должны будут дополнять живые актёры.

Контент делается не ради цифровых аватаров, а ради людей, сказал он в интервью Lenta.ru, посвящённом развитию онлайн-кинотеатра Оkko.

Вряд ли кто-то лучше самого человека поймёт, что может управлять его эмоциями, создавать восторг, подталкивать к свершениям и, в конце концов, дарить ощущение счастья, — добавил глава Сбербанка.

Ранее NEWS.ru писал, что художественный фильм о конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове выйдет в российский прокат 20 февраля 2020 года.

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