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Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась на то, что её заблокировали в приложении для знакомств.

Стоун объяснила в Twitter, что многие пользователи сервиса Bumble не верили, что это реально она. Эй, Bumble, то, что я — это я, делает меня особенной? Не выкидывайте меня из...