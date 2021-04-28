Рецензия 1941 года испортила идеальный рейтинг «Гражданина Кейна»

https://static.news.ru/photo/1937172c-a809-11eb-b6b6-96000091f725_660.jpg Фото: Supplied by filmstills.net/Global Look Press

Американская драма 1941 года «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса потеряла идеальный, 100-процентный рейтинг на портале Rotten Tomatoes после добавления агрегатором негативной рецензии газеты Chicago Tribune. Каким образом на неё наткнулись в 2021-м, точно не известно, так как текст впервые опубликовали в год выхода фильма.

По данным ресурса IndieWire, статью загрузили в рамках архивной программы, представленной в ноябре 2020-го, когда Rotten Tomatoes анонсировал сбор рецензий о классических и исторических лентах, обновляя их рейтинг «свежести» на сайте.

«Гражданина Кейна» в последние месяцы обсуждают на фоне выхода полотна «Манк» Дэвида Финчера, рассказывающего о том, как Герман Манкевич работал над сценарием «Кейна». Возможно, поэтому Rotten Tomatoes решил найти ранние рецензии на картину.

После пересмотра творение режиссёра Орсона Уэллса лишилось 100-процентного рейтинга, который удерживало годами. Например, на Metacritic средний балл картины до сих пор 100 из 100 на основе 19 рецензий. На Rotten Tomatoes существует так называемый 100-процентный клуб — перечень всех фильмов с идеальной репутацией, и юзеры стали шутить, что теперь сиквел «Паддингтона» стал «свежее» классики. В список, кроме второго «Паддингтона», вошли, например, «Терминатор», две части «Истории игрушек», «Семь самураев» и «Пиноккио».

Ранее сообщалось, что сериал «Континенталь» — спин-офф боевика «Джон Уик» — анонсировали ещё в 2018-м. Авторы проекта заверили, что исполнитель роли Джона Уика — канадский актёр Киану Ривз — также снимется в ленте, несмотря на то что сюжет «Континенталя» разворачивается за 40 лет до событий блокбастера, но позже информация изменилась — персонаж Ривза, скорее всего, не появится в новой картине, рассказал продюсер Кевин Беггс.